Knapp 700 Absolventen der Polizeiakademie feiern Abschluss

Hannover (dpa/lni) - 693 Absolventen der Polizeiakademie Niedersachsen sind am Freitag in Hannover zu Kommissarinnen und Kommissaren ernannt worden. Die jungen Beamten werden nach ihrem dreijährigen Studium zum 1. Oktober in die Polizeidienststellen versetzt. Die Absolventen dieses Jahrgangs werden die Stellen von kürzlich pensionierten Beamten besetzen.

Die jungen und motivierten Beamten würden zur Weiterentwicklung der niedersächsischen Polizei beitragen, erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD). "Die Anforderungen an den Polizeiberuf sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen." Die Absolventen hätten nun "das notwendige Rüstzeug, um ihren abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Beruf auszuüben", sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Dietmar Schilff.