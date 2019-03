Intel-Officer: Polizei beruft Digital-Kommissare

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Polizei in Niedersachsen will künftig verstärkt soziale Medien beobachten: Insgesamt 13 sogenannte Intel-Officer sollen ihre Kollegen auf der Straße mit Hinweisen aus dem Internet unterstützen. Sie werden in den Leitstellen Hannover, Braunschweig und Osnabrück angesiedelt. "Niedersachsen ist dabei Vorreiter auf diesem Gebiet in Deutschland", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag.

Die Spezialisten stützen sich auf frei verfügbare, offene Quellen im digitalen Raum, um sie zu analysieren und auszuwerten. "Tweets, Postings und vieles mehr sind heute ein völlig normaler Weg für viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine, Organisationen oder Unternehmen, um andere zu informieren und auf dem Laufenden zu halten", sagte Pistorius.

In Osnabrück waren bereits seit Sommer vergangenen Jahres Intel-Officer im Dienst - sie wurden vor allem bei der Suche nach Vermissten, bei Selbstmordankündigungen oder Fällen von häuslicher Gewalt zur Recherche hinzugezogen. In drei Viertel aller Fälle waren die Hinweise der Internetexperten für die Streifenkollegen bei der Aufgabenbewältigung wichtig. Die eingestellten neuen Kräfte kommen vor allem aus dem Bereich der Kommunikations- und Medienwissenschaften oder ähnlicher Studiengänge.