Gericht bestätigt Vorgehen der Polizei bei Demonstration

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Polizei hat einem Gerichtsurteil zufolge zu Recht zwei Männer im Jahr 2017 von einer Anti-AfD-Demonstration ausgeschlossen. Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Hannover am Donnerstag sagte, wurde die Klage der beiden Männer aus Göttingen zurückgewiesen. Die beiden hatten geltend gemacht, dass die Polizei in Hannover damals rechtswidrig gehandelt habe.

Die Polizisten hatten die Männer, die sich in einer Gruppe von rund 80 Menschen befanden, daran gehindert, an einer Demonstration gegen den AfD-Bundesparteitag teilzunehmen. Dem Gericht zufolge durfte die Einsatzleitung damals so entscheiden. Die Polizei sei zu Recht davon ausgegangen, dass es bei einem unkontrollierten Zugang zu nicht erlaubten Aktionen hätte kommen können.

Die Kammer sah auch den Einsatz körperlicher Gewalt gegen einen der Kläger als grundsätzlich gerechtfertigt an. Beamte hatten den Mann damals aus der Gruppe herausgeholt. Gegen die Urteile können die beiden Kläger Antrag auf Zulassung der Berufung stellen.