Zwei Lkw-Unfälle in kurzer Zeit auf Autobahn 1

Hamburg (dpa/lno) - Die Feuerwehr Hamburg ist in der Nacht zu Donnerstag innerhalb weniger Stunden zu gleich zwei Lkw-Unfällen auf der Autobahn 1 Richtung Norden gerufen worden. Zunächst mussten die Einsatzkräfte kurz hinter der Anschlussstelle Stillhorn den Fahrer eines Lastwagens, der wohl ungebremst auf ein Baustellenfahrzeug aufgefahren war, aus seinem zerstörten Fahrzeug befreien und ausgelaufenen Dieselkraftstoff beseitigen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der 41-jährige Fahrer des mit Paketen beladenen Lasters sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der Fahrer des Baustellenfahrzeugs kam mit dem Schrecken davon.

Noch während die Aufräumarbeiten liefen, erreichte die Feuerwehr den Angaben zufolge der nächste Hilferuf. Einem mit Heizöl beladenen Tanklastzug sei kurz vor der Anschlussstelle Öjendorf am Anhänger ein Reifen geplatzt, der in Brand geraten war. Der Fahrer habe zwar noch geistesgegenwärtig auf dem Standstreifen die Zugmaschine des Tanklastzugs abgekoppelt und in Sicherheit gebracht. Den brennenden Reifen habe er aber alleine nicht löschen können. Dies habe dann die Feuerwehr übernommen. Verletzt wurde niemand. Bei beiden Unfällen kam es zu Staus auf der Autobahn.