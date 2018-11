Hamburger Soko Cold Cases geht an Polizeipräsidenten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer lässt sich heute über die Arbeit der schwer in die Kritik geratene Soko Cold Cases berichten. Die vor zwei Jahren gegründete Ermittlungsgruppe soll ungelösten Mordfälle aus den vergangenen Jahrzehnten aufklären. Ein vermeintlich gelöster Fall aus dem Jahr 1980 war Anfang August vor Gericht gekommen und vor drei Wochen mit einem Freispruch abgeschlossen worden. Die Vorsitzende Richterin hatte die Arbeitsweise der Soko scharf kritisiert. Die Polizei ließ die Arbeit der Ermittler daraufhin von einer Arbeitsgruppe überprüfen. Ihren Bericht soll Meyer nach Angaben eines Polizeisprechers nun bekommen und möglicherweise Konsequenzen ziehen.

Die Sonderkommission hat bereits zwei Mordfälle gelöst. Doch einer der Täter war schon gestorben, der andere saß wegen einer anderen Sache in staatlichem Gewahrsam. Dann verhaftete die Soko Anfang Februar einen Verdächtigen wegen eines Mordversuchs vor 38 Jahren im Stadtteil Steilshoop. Damals war eine 16-Jährige von einem Mann mit einem Messer beinahe getötet worden. Am 24. Oktober wurde der Beschuldigte freigesprochen. In der mündlichen Urteilsbegründung hieß es, die Soko habe Zeugen getäuscht, den Hauptbelastungszeugen mit einer Belohnung zur Aussage bewegt. Außerdem hätten die Ermittler dem Opfer eine suggestiv zusammengestellte Fotoserie vorgelegt, um den Angeklagten zu identifizieren.