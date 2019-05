64-Jähriger tot aus Brunnen geborgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groitzsch (dpa/sn) - Ein 64-Jähriger ist am Mittwoch tot aus einem Brunnen in Groitzsch (Landkreis Leipzig) geborgen worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, war der Mann bereits am Dienstagabend nicht nach Hause gekommen. Angehörige hatten am 1. Mai deshalb das Privatgrundstück abgesucht, auf dem sich auch der Brunnen befand. Sie entdeckten den leblosen Körper und verständigten gegen 15.30 Uhr die Polizei. Der angerückte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Laut Polizei ist die Todesursache unklar, nach ersten Ermittlungen schließt sie eine Straftat aus. Um die genaue Todesursache festzustellen, werde die Staatsanwaltschaft Leipzig eine Obduktion anordnen.