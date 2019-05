Manfred Weißbach neuer Polizeipräsident in Görlitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Manfred Weißbach ist neuer Leiter der Görlitzer Polizeidirektion. Der 56-Jährige wurde am Freitag bei einer Feier im Rathaus von Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Roland Wöller (beide CDU) ins Amt eingeführt. Die Sicherheit in der Lausitz sei gerade in den Grenzgemeinden eine Herausforderung, sagte Kretschmer. Die Kriminalität dort sei auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren, "aber jedes Delikt ist eines zu viel". Mit Weißbach übernehme ein erfahrener Polizist die Direktion, er werde engagiert, mit Um- und Weitsicht ans Werk gehen.

Weißbach folgt auf Torsten Schultze, der im Februar in die Leipziger Polizeidirektion wechselte. Er hatte Führungspositionen in den Polizeidirektionen Riesa und Dresden, war seit 2015 Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei und kehrt nun als Chef von rund 1450 Bediensteten und Beamten zurück. Die Direktion ist für die Landkreise Görlitz und Bautzen zuständig, in denen aktuell mehr als 560 000 Einwohner leben. Die Behörde mit sieben Revieren und 22 Standorten betreut dabei auch 124 Kilometer Grenzgebiet zu Polen sowie 79 Kilometer zu Tschechien.