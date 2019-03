Polizei übt in Glinde Zusammenarbeit im Terrorfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Glinde (dpa/lno) - Polizei und Rettungsdienste haben am Sonnabend in Glinde (Kreis Stormarn) das Vorgehen in einer sogenannten lebensbedrohlichen Einsatzlage trainiert. Bei dem Übungsszenario ging es nach Angaben der Organisatoren um eine Terror- und Amoklage im Umfeld des Gymnasiums in Glinde, die die Einsatzkräfte zu bewältigen hatten. Geübt werden sollten dabei neben dem taktischen Vorgehen und der praktischen Anwendung organisatorischer Maßnahmen auch die Kommunikation mit der Regionalleitstelle der Polizei und die Abstimmung mit dem Rettungsdienst.

An der Übung waren die Polizeidirektion Ratzeburg, der Rettungsdienst-Verbund Stormarn und das Bundeswehr-Krankenhaus Hamburg beteiligt. Unterstützt wurden sie von der Freiwilligen Feuerwehr Glinde.