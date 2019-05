Familienspaziergang endet in Vermisstensuche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Füssen (dpa/lby) - Ein Familienspaziergang hat nach einem Streit in einer Vermisstensuche geendet. Mehrere Feuerwehren, Wasserwachten und ein Polizeihubschrauber suchten nach dem Ehemann, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Familie hatte sich beim Sonntagsspaziergang um den Hopfensee in Füssen (Landkreis Ostallgäu) nicht über Ort und Zeitpunkt der Einkehr einigen können. Der 59-Jährige lief daraufhin alleine weiter. Als er auch nach drei Stunden Warten nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschien, alarmierte die Ehefrau die Polizei. Wasser- und Landseite des Hopfensees wurden in einer mehrstündigen Aktion abgesucht. Nach Einbruch der Dunkelheit traf der Mann wohlauf in seinem Zuhause im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau ein: Er war die etwa zwanzig Kilometer zu Fuß gelaufen.