Über 12 000 Temposünder bei "Speedmarathon" geblitzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Blitzer-Aktion "Speedmarathon" sind in Hessen rund 12 150 Temposünder erwischt worden. Damit hielt sich aber nur ein kleiner Teil der Verkehrsteilnehmer nicht ans Tempolimit, wie das hessische Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Insgesamt hatten bei der am Mittwoch von 6.00 bis 22.00 Uhr durchgeführten Aktion fast 310 000 Fahrzeuge die rund 260 Messstellen in Hessen passiert.

Innenminister Peter Beuth (CDU) bewertete die Aktion positiv: Mehr Verkehrsteilnehmer als in den Vorjahren hätten sich ans Tempolimit gehalten. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Temposünder demnach bei 4,3 Prozent, diesmal bei 3,9 Prozent. Mit dem europaweiten "Speedmarathon" soll für die Gefahren zu schnellen Fahrens sensibilisiert werden.

Von den 12 150 Erwischten seien 10 000 nur etwas zu schnell gewesen und müssten nun mit einem Bußgeld rechnen, teilte das Ministerium mit. Die restlichen 2000 hatten derart aufs Gaspedal gedrückt, dass ihnen neben Bußgeldern nun Punkte in Flensburg drohen. Von diesen müssen sich 151 Fahrer für einige Wochen wohl von ihrem Führerschein verabschieden.

Besonders rasant war ein Fahrer in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs: mit 92 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer. Auf der Bundesstraße 7 bei Vellmar in Nordhessen wurde ein Fahrer mit Tempo 179 erwischt - er hätte aber nur 100 fahren dürfen. In Südhessen bei Bürstadt fuhr auf der B 44 ein Verkehrsteilnehmer 63 Stundenkilometer zu schnell. Im mittelhessischen Büdingen wurde eine Schulbus-Fahrerin erwischt, die in einer Tempo 30-Zone doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war.