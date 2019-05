23. Mai 2019 14:44 Polizei - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt war am Donnerstagnachmittag der Polizeinotruf 110 gestört. Es handele sich vermutlich um ein technisches Problem, sagte eine Polizeisprecherin. In Notfällen sollten die örtlichen Polizeireviere angerufen oder die Notfallnummer 112 gewählt werden. Auch über den Kurznachrichtendienst Twitter machte die Polizei auf die Störung aufmerksam.