Blitzer-Aktion an 260 Standorten in Hessen gestartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch auf hessischen Straßen hat am Mittwochmorgen eine europaweite Blitzer-Aktion begonnen, mit der die Polizei Raser in den Blick nimmt. An rund 260 Standorten in Hessen wird noch bis 22.00 Uhr geblitzt. Nach Angaben der Polizei sind etwa 700 Beamte und Mitarbeiter von Städten und Gemeinden im Einsatz.

Ziel des Verkehrspräventionstages ist es, Autofahrern die Gefahren eines zu hohen Tempos bewusster zu machen. Im vergangenen Jahr gab es in Hessen 239 Verkehrstote. Ein Drittel dieser tödlichen Unfälle sei auf die Geschwindigkeit zurückzuführen. Im Verlauf des Nachmittages wollte die Polizei ein erstes Fazit des sogenannten Speed-Marathons ziehen.