Offizielle Amtseinführung für Ausbildungschefin der Polizei

Eutin (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote wird am Montag Maren Freyher offiziell als Chefin der zentralen Ausbildungseinrichtung für die Landespolizei ins Amt einführen. Die 49-Jährige hatte bereits am 1. April die Leitung der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei in Eutin übernommen. Zuvor war sie stellvertretende Leiterin. Freyher ist die erste Frau in der Geschichte der Landespolizei, der die Leitung einer Polizeidirektion übertragen wurde.

Sie war 1987 in den mittleren Dienst der Landespolizei eingetreten und ist in Eutin für 1700 Mitarbeiter verantwortlich. Die Polizeischule hatte 2016 nach Vorwürfen von Sexismus und Fremdenfeindlichkeit ein neues Führungsteam bekommen. Den Vorwürfen geht ein Untersuchungsausschuss des Landtages nach.