Thüringer Polizei bekommt neuen Chef

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Polizei bekommt einen neuen Chef: Innenminister Georg Maier (SPD) wird heute Frank-Michael Schwarz zum neuen Präsidenten der Landespolizeidirektion machen. Er folgt auf Karl Uwe Brunnengräber, der Anfang Oktober in den Ruhestand wechselte. Schwarz hatte erst 2016 die Leitung des Landeskriminalamts (LKA) übernommen. Sein bisheriger Stellvertreter, Jens Kehr, soll nun an der Spitze der Landesbehörde stehen. Auch ihn wird Maier am Freitag in Erfurt feierlich in sein neues Amt einführen. Neuer Vizepräsident des LKA soll Thomas Quittenbaum werden.