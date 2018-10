Schreck am Abend: Frau sitzt in luftiger Höhe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der gewagte Blick einer Frau auf den Sonnenuntergang hat Beobachter in Erfurt in Schrecken versetzt. Die Frau hatte sich am Dienstag in der Nähe einer Dachkante in der luftigen Höhe von etwa 20 Metern aufgehalten. Die alarmierte Polizei musste sie aber nicht wieder auf den Boden holen. Sie war bereits wohlbehalten zurück auf sicherem Terrain, als die Beamten eintrafen. Einem Mann, der zu ihr hinüber rief, sagte sie, sie wollte den Sonnenuntergang ansehen und sei deshalb auf das Dach gestiegen, wie die Polizei weiter mitteilte.