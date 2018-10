Ministerium: Keine Änderung bei Polizeistruktur geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen soll es auf absehbare Zeit bei sieben Landespolizeiinspektionen bleiben. Die von einer Expertenkommission empfohlene Verringerung auf vier Leitstellen sei derzeit nicht vorgesehen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag auf Anfrage. Die Kommission hatte vor zwei Jahren einen Katalog mit insgesamt 64 Empfehlungen zur Verbesserung der Polizeiarbeit in Thüringen vorgelegt. Ein Punkt war dabei ein neuer Zuschnitt der Landespolizeiinspektionen, der sich den Experten zufolge an den Landgerichtsbezirken orientieren sollte.

Das Ministerium begründete das Festhalten an der jetzigen Struktur mit der Sicherheitslage, das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in Thüringen müsse gestärkt werden. Derzeit gibt es Landespolizeiinspektionen in Erfurt, Gera, Jena, Suhl, Saalfeld, Nordhausen und Gotha. Sie sind der Thüringer Landespolizeidirektion unterstellt. Zum Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektionen gehören die lokalen Polizeiinspektionen und -dienststellen, die sich in der Regel in aktuellen und früheren Kreisstädten befinden.

In Thüringen arbeiten derzeit rund 5800 Polizisten. Über die geplante Beibehaltung der Polizeistruktur hatte zuvor die "Thüringer Allgemeine" berichtet.