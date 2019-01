Maier strukturiert LKA neu und bündelt Präventionsarbeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) ordnet die Strukturen beim Landeskriminalamt (LKA) neu und will die Präventionsarbeit der Polizei bündeln. Dafür holt er den bisherigen Chef der Polizeischule Meiningen, Thomas Ley, in sein Ministerium, der dort die Stabsstelle des Landespräventionsrates aufbauen soll.

Die Leitung des Bildungszentrums der Polizei soll die bisherige Chefin der Bereitschaftspolizei, Heike Langguth, übernehmen, wie ein Ministeriumssprecher am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte die "Thüringische Landeszeitung" über die Personalien berichtet. Wer Langguth nachfolgt, ist noch unklar.

Ein Ministeriumssprecher sagte, dass in der neuen Stabsstelle alle Präventionsmaßnahmen der Polizei zusammenlaufen sollen. Auch die bisherige polizeiliche Extremismus-Prävention - bisher in der Landespolizeidirektion angesiedelt - werde dort integriert. Außerdem gibt es, wie verlautete, erste Überlegungen für ein Präventionsprojekt, um Gewalt gegen Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte zu reduzieren.

In der vergangenen Woche hatte der Innenminister angekündigt, auch das Landeskriminalamt neu zu ordnen - unter anderem, um die Digitalisierung stärker voranzutreiben. Dafür soll eine "Zentralstelle für das polizeiliche Informations- und Kommunikationswesen" eingerichtet werden. Der bisherige Referatsleiter Mirko Dalski soll ständiger Vertreter für IT im LKA werden.

Einem Sprecher zufolge hatte eine Analyse ergeben, dass künftig rund 250 neue Dienstposten für das LKA notwendig werden. Rund 190 davon sind schon vorhanden - zum Beispiel in den Landespolizeiinspektionen - und sollen strukturell an das LKA angegliedert werden. Laut dem Sprecher bedeutet dies aber nicht in jedem Fall, dass die betroffenen Beamten auch an den LKA-Standort nach Erfurt ziehen. Dennoch gebe es Überlegungen, ob die Umstrukturierungen beim LKA in Erfurt bauliche Erweiterungen notwendig machen.