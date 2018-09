Maier: Mehrfachstraftäter sollen schneller erkannt werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will neue Ermittlergruppen einrichten, die fachgebietsübergreifend arbeiten. "Bisher wird immer phänomenbezogen ermittelt. Ich strebe an, dass personenbezogen ermittelt wird", sagte Maier am Freitag in Erfurt. Demnach sollen Ermittlergruppen künftig alle Straftaten eines Täters in den Blick nehmen. Außerdem sollten seiner Meinung nach Ausländerbehörden in Zukunft erfahren, wenn jemand häufig straffällig geworden ist. "Die Behörden wissen oft gar nicht, dass jemand schon ein Vorstrafenregister hat", sagte Maier. Entscheidend sei, dass diese Information in die Akte komme.

Es könne nicht sein, dass Asylanträge positiv beschieden werden, obwohl der Antragsteller straffällig geworden ist. "Was mir vorschwebt, ist, Mehrfachstraftäter schneller zu identifizieren und dann gegebenenfalls auch abzuschieben", sagte Maier.