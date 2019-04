Experten referieren über Kriminalitätsbekämpfung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Internetkriminalität tritt in vielen Facetten auf - doch die Digitalisierung bietet auch neue Wege für die Strafverfolgung. Darum geht es von heute an auf dem Frühjahrssymposium des Thüringer Landeskriminalamts (LKA) in Erfurt. Verschiedene Experten referieren auf dem zweitägigen Treffen über Digitalisierung und Kriminalitätsbekämpfung.

Heute ist unter anderem ein Vortrag von Holger Münch, dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, über Verbrechensbekämpfung im Wandel geplant. Jürgen Rink, Chefredakteur des Computermagazins "c't", referiert über die "digitale Revolution". Erwartet werden auch LKA-Präsident Jens Kehr sowie Innenminister Georg Maier (SPD).