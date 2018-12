190 Beschwerden gegen Thüringer Polizisten in einem Jahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Rund ein Jahr nach Gründung der Polizei-Vertrauensstelle sind dort auch 190 Beschwerden gegen Thüringer Polizisten eingegangen. "Viele wenden sich an uns, wenn sie beispielsweise unsicher sind, ob sie eine Anzeige erstatten sollen oder nicht", sagte die Leiterin der Stelle, Meike Herz, der Deutschen Presse-Agentur. Zwischen Anfang Dezember 2017 und Ende November diesen Jahres stellten Bürger 351 Anfragen bei der Vertrauensstelle. In 190 Fällen ging es um Beschwerden gegen Maßnahmen oder das Verhalten von Polizisten. "In 73 Fällen erscheint der Beschwerdeweg ganz oder zum Teil berechtigt", hieß es in einer Mitteilung der Stelle.

Nach aktuellem Prüfstand geht Herz davon aus, dass die Beschwerden in 117 Fällen unberechtigt sein dürften.