Türklinke bewegt sich: Weder Gauner noch Geister als Ursache

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - Weil sich die Klinke ihrer Küchentür wie von Geisterhand bewegte, hat eine 24-jährige Frau im Kreis Kaiserslautern die Polizei gerufen. Die Frau war am Sonntag in ihre Mietwohnung in Enkenbach-Alsenborn gekommen und hatte die sich bewegende Türklinke bemerkt. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, konnten die Beamten wenig später zunächst weder Gauner noch Geister fassen - stattdessen wurden sie Zeugen der sich erneut bewegenden Klinke. Schließlich konnte aber doch eine rationale Erklärung für das Phänomen gefunden werden: Ein beim Öffnen der Wohnungstür entstehender Luftzug setzte den losen Türgriff in Bewegung.