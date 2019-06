Medien und sächsische Polizei setzen auf Kommunikation

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Dresden (dpa/sn) - Auf Journalisten sind im vergangenen Jahr laut einer Studie 20 politisch motivierte Anschläge verübt worden, 14 davon in Sachsen. Die Zahlen des European Center for Media and Press Freedom (ECPMF) mit Sitz in Leipzig decken sich mit denen des sächsischen Innenministeriums. Gerade bei Demonstrationen kommt es immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen. Um das zu ändern, setzen Polizei und Medien nun auf enge Kommunikation. Außerhalb von kritischen Lagen sollen sich Polizisten und Journalisten besser austauschen.

Veröffentlicht wurden die Angriffszahlen im März 2019 im Report "Feindbild Journalist". Mitautor des Berichts ist Martin Hoffmann, der sich die Konzentration auf Sachsen folgendermaßen erklärt: "In Sachsen gibt es nicht unbedingt mehr Rechtsradikale, aber die Szene ist extrem mobilisiert. Hier finden mehr Demos statt, mehr Medienvertreter sind vor Ort, das erhöht natürlich auch die Möglichkeit eines Angriffs".

Das ECPMF wurde 2016 gegründet, um die Pressefreiheit in Europa zu schützen. Zu seinen Aufgaben zählt unter anderem die Dokumentation von Übergriffen. Unterstützt wird das Zentrum von der Medienstiftung der Sparkasse, dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig.

Auch das zögerliche Auftreten der Polizei sei ein Problem gewesen, sagte Hoffmann. In Dresden war im Sommer 2018 ein ZDF-Kamerateam 45 Minuten lang von Polizeibeamten aufgehalten worden nachdem sich ein Demonstrationsteilnehmer beschwert hatte - zu Unrecht, wie sich später herausstellte. "Diese Ereignisse haben der Polizei bundesweit deutlich gemacht, dass etwas passieren muss", sagte Hoffmann.

In Sachsen sei inzwischen einiges geschehen, sagte Michael Hiller, Geschäftsführer des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) in Sachsen. Mitte Mai sei gemeinsam mit der Polizei ein neues Ausbildungskonzept für angehende Polizisten erarbeitet worden. Mit dem nächsten Ausbildungsjahrgang im September werde Medienrecht eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Journalisten sollen dabei von ihrer Arbeit berichten.

"Inzwischen achtet die Polizei nicht nur auf die Absicherung der Veranstaltung, sondern auch darauf, dass Journalisten ihre Arbeit machen können. Die Kommunikation hat sich definitiv verbessert", berichtete Hiller. Verantwortung sieht er allerdings auf beiden Seiten. Journalisten müssten einen gültigen Presseausweis bei sich tragen und auch Anweisungen der Polizei befolgen, die oft die Gesamtsituation besser einschätzen könne.

Das Innenministerium bestätigte, dass die Polizeiausbildung derzeit überprüft werde, um Wissenslücken beim Presserecht zu schließen. "Gegenseitiges Verständnis ist wichtig. Wir sind in einem guten Fahrwasser", sagte Sprecher Jan Meinel äußerte.

Sowohl Martin Hoffmann vom Leipziger Zentrum für Pressefreiheit als auch DJV-Vertreter Michael Hiller blicken besorgt auf die Landtagswahlen im September. "Wenn die AfD ein hohes Wahlergebnis einfährt, könnte es dazu führen, dass das Klima noch rauer wird. Der ein oder andere Journalist wird sich dann vielleicht zweimal überlegen, was er berichtet", sagte Hiller. Mehr Demonstrationen vermutet auch Hoffmann. Dann werde die Kommunikation zwischen Polizei und Presse auf die nächste Bewährungsprobe gestellt.