Jörg Kubiessa neuer Chef der Polizeidirektion Dresden

Leipzig (dpa/sn) - Jörg Kubiessa (54) wird neuer Präsident der Polizeidirektion Dresden. Wie das Innenministerium in Dresden am Dienstag nach der wöchentlichen Kabinettssitzung mitteilte, tritt er die Nachfolge von Horst Kretzschmar an, der im vergangenen Jahr zunächst ins Innenministerium gewechselt war und seit dem 1. Januar Landespolizeipräsident ist. Kubiessa war seit 2013 der Leiter Führungsstab bei der Polizeidirektion Chemnitz und zuvor unter anderem Leiter des Lagezentrums. Er wird am 15. März in sein Amt eingeführt.

In der Polizeidirektion Dresden sind rund 2500 Bedienstete und Beamte beschäftigt. Die Behörde mit ihren 26 Polizeirevieren ist für die Landeshauptstadt sowie die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zuständig. Auf dem Gebiet leben gut eine Million Menschen.