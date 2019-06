Smartphones für die Polizei: Pilotprojekt in NRW gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Die Polizei in Dortmund ist ab sofort mit 90 Smartphones für ihre Beamten ausgestattet. Damit ist die Behörde Teil eines Pilotprojektes des Landes NRW, bei dem die mobile Kommunikation innerhalb der Polizei ausgebaut werden soll. "Es hat ja auch lange genug gedauert, aber damit werden wir im Bereich der mobilen Kommunikation die am besten ausgestattete Polizei Deutschlands sein", sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Vorstellung des Projekts am Freitag in Dortmund.

Die Smartphones sind zunächst mit einem Messenger, einer Auskunftsapp und einem Dokumentenscanner ausgestattet. Dadurch können Beamte Dokumente wie Führerscheine direkt einlesen und mit der Datenbank abgleichen.

Neben der Polizei Dortmund werden auch die Kreispolizeibehörden in Wesel und Recklinghausen Teil des achtwöchigen Pilotprojekts. Ab September sollen dann landesweit 20 000 Smartphones verteilt werden. Bis zum Frühjahr 2020 sollen alle Behörden Geräte bekommen haben. Das es insgesamt 42 000 Polizeibeamte im Land gibt, sollen zunächst vor allem die operativ arbeitenden Polizisten Zugang bekommen. Andere Einheiten müssten sich vorerst Geräte teilen.