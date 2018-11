Neue Gedenkstätte für getötete Polizisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Büchenbeuren (dpa/lrs) - Eine neue Gedenkstätte an der Polizeihochschule im Hunsrück erinnert an rheinland-pfälzischen Polizisten, die im Dienst ums Leben gekommen sind. Zur offiziellen Einweihung wird heute in Büchenbeuren-Scheid unter anderem Innenminister Roger Lewentz (SPD) erwartet. Die Basaltstele befindet sich neben dem Tagungszentrum der Hochschule der Polizei (HdP) beim Hunsrück-Flughafen Hahn. Erwartet werden auch viele Angehörige von getöteten Polizisten.

Zehn Basaltblöcke zum Sitzen und Innehalten umringen die drei Meter hohe Stele. Daran sind Bronzetäfelchen angebracht mit den Namen sowie Geburts- und Todestagen von 45 in Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten seit dem Zweiten Weltkrieg. Das erste Opfer starb 1945. Der bislang letzte Polizist, der im Dienst starb, wurde 2010 in Anhausen im Kreis Neuwied von einem Rocker durch dessen Haustür erschossen. Andere Kollegen wurden etwa bei Unfallaufnahmen oder Verkehrskontrollen von Autos tödlich erfasst. Einer wurde 1971 Opfer der anfangs auch als Baader-Meinhof-Bande bezeichneten RAF.