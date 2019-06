Polizisten aus ganz Deutschland messen sich in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Polizisten aus ganz Deutschland haben am Mittwoch in Bremen für Großlagen trainiert. Bei der Vergleichsübung mussten Beamte von Beweis- und Festnahmeeinheiten des Bundes und der Länder aus einem Hubschrauber in die Weser springen, zu Booten schwimmen und eine Puppe aus dem Wasser retten. Zu den weiteren Aufgaben gehörte, als Team mit insgesamt fünf Kollegen ein 150 Meter langes und 250 Kilo schweres Schiffstau zu tragen und sich gegen eine Strömung durch einen engen Durchgang zu kämpfen. "Die Teilnehmer werden immer wieder an die psychische und physische Grenze der Belastbarkeit gebracht", sagte der Bremer Polizist Tilo Koch, der früher selbst zu einer Beweis- und Festnahmeeinheit gehörte.

Die Polizisten solcher Gruppen sind speziell geschult und ausgerüstet. Ihre Hauptaufgabe ist, Straftäter in Großlagen beweissicher festzunehmen, wie die Bremer Polizeisprecherin Jana Schmidt sagte. Die Vergleichsübung wird alle zwei Jahre an wechselnden Orten organisiert, um die Zusammenarbeit für länderübergreifende Einsätze zu trainieren. Bei der Veranstaltung in Bremen mussten 20 Mannschaften mit je fünf Männern Aufgaben bewältigen. Jeweils zwei Teams traten gegeneinander an. Als Ausrichter der Übung nahm die Bremer Polizei diesmal nicht teil.