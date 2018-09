Autofahrer fährt ins Gleisbett: Bahnstrecke gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg/Lindaunis (dpa/lno) - Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Dienstag auf einer Schleibrücke in der Nähe von Flensburg ins Gleisbett gefahren. Die Bahnstrecke von Flensburg nach Kiel musste laut der Bundespolizei Flensburg daraufhin am Morgen für zwei Stunden gesperrt werden.

Der 76-Jährige war den Angaben zufolge offenbar nicht dem Straßenverlauf gefolgt, sondern am Ende der Lindaunis-Brücke geradeaus in das Gleisbett gefahren. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug aus dem Gleisbett ziehen.