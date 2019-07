Polizeigewerkschaft verlangt zweite Einsatzhundertschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Deutsche Polizeigewerkschaft im Beamtenbund hat die Forderung nach einer zweiten Einsatzhundertschaft der Polizei in Schleswig-Holstein bekräftigt. CDU, Grüne und FDP hätten sich im Koalitionsvertrag zwar zu dieser Absicht bekannt, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Bisher seien aber seitens der Landesregierung keinerlei nennenswerte Bemühungen zu erkennen, um diese Absichtserklärung in die Tat umzusetzen. "Wenn es der CDU-geführten Regierung ernst damit ist, die Landespolizei zu entlasten und dementsprechend nicht gegen den eigenen Koalitionsvertrag zu verstoßen, müssen zügig erste Schritte zur Schaffung der zweiten Hundertschaft erfolgen."

Die bestehende Einsatzhundertschaft in Eutin nehme kontinuierlich Einsätze im gesamten Bundesgebiet wahr, die dortigen Beamten hätten teils hunderte von Überstunden angehäuft, heißt es zur Begründung. Größere Polizeieinsätze in Schleswig-Holstein, zum Beispiel bei Fußballspielen und Demonstrationen, müssten regelmäßig von sogenannten Optionshundertschaften wahrgenommen werden, die oft kurzfristig aus Beamten der Reviere und Stationen des Einzeldienstes zusammenstellt würden. Diese fehlten dann im Alltagsgeschäft der Polizei.

"Eine Entlastung durch eine zu schaffende zweite Hundertschaft ist dringend notwendig", resümierte die Polizeigewerkschaft. "Die Landespolizei braucht endlich eine verbindliche Zusage und einen klaren Zeitplan für die zweite Einsatzhundertschaft." Als Standort biete sich das Gelände der ehemaligen Rantzau-Kaserne in Boostedt bei Neumünster an.