Trinkwasser in Polizeirevier schädlich? Untersuchung läuft

Berlin (dpa/bb) - Das Trinkwasser eines Polizeireviers in Berlin-Lichterfelde wird auf Verunreinigungen untersucht. "Am Augustaplatz klagten Kollegen über Unwohlsein, nachdem sie Leitungswasser getrunken hatten", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Dienstag. Der Vorfall ereignete sich nach Gewerkschaftsangaben bereits vor mehreren Tagen. Eine angefragte Stellungnahme der Polizei stand am späten Nachmittag noch aus.

"Der Umgang mit unseren Kollegen ist eine Katastrophe", sagte GdP-Vorstand Thomas Spaniel. Viele Polizeigebäude seien marode. "Berlins Polizisten haben ein Recht darauf, dass sie gesund von der Arbeit heimkehren." Die Gewerkschaft kritisiert den Umgang mit Wassergutachten durch die Behördenleitung. Detaillierte Ergebnisse von Gutachten würden der GdP von der Verwaltung vorenthalten. "Erst vor rund einem Jahr gab es im Revier an der Friesenstraße einen Vorfall mit belastetem Wasser", erinnerte der Gewerkschaftssprecher.

Um die Beamten mit einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen, lieferte die GdP am Montag rund 150 Liter Mineralwasser an den Augustaplatz. Die Behördenleitung hatte nach Angaben der Gewerkschaft eine Wasserlieferung erst bis zum Ende dieser Woche zugesagt.