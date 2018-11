Senator stellt Tablets und Smartphones für Polizei vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach längerer Vorbereitungszeit stellt die Berliner Polizei heute die Einsatzmöglichkeiten ihrer neuen Smartphones und Tablets vor. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizei-Vizepräsident Marco Langner wollen einige der mobilen Endgeräte und ihren Gebrauch zusammen mit Polizisten demonstrieren.

In anderen Bundesländern nutzt die Polizei bereits Diensttablets und Smartphones. Bei Verkehrsunfällen oder Verbrechen können Polizisten Informationen so direkt vor Ort ins Computersystem der Polizei eingeben. Auch der Zugriff auf Fahndungsdateien und Anfragen beim Kraftfahrtbundesamt sollen auf diesem Wege möglich sein.

Die Berliner Polizei erhält zur Zeit 800 Tablets in zwei Größen und 280 Smartphones. Weitere 1200 Tablets sollen in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres an verschiedene Dienststellen der Kriminalpolizei übergeben werden. Die Tablets und Smartphones arbeiten mit einer speziellen Verschlüsselungstechnik.