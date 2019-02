Polizeipräsidentin: Mehr Beamte an belasteten Orten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Künftig sollen deutlich mehr Polizisten auf den Straßen Berlins eingesetzt werden. Polizeipräsidentin Barbara Slowik kündigte am Mittwoch an, "die sichtbare Präsenz in der Stadt zu fördern". An kriminalitätsbelasteten Orten solle die Präsenz verdreifacht werden. Zugleich sollten Führungsstrukturen in der Polizeibehörde gestrafft werden, sagte Slowik bei der Vorstellung eines "Grobkonzepts" für eine Strukturreform. "Im Moment dauern die Abstimmungsprozesse bei der Schutzpolizei zu lange", die Wege seien zu lang.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, Ziel der rot-rot-grünen Koalition sei, "mehr Polizei sichtbar und ansprechbar auf die Straßen und Plätze zu bringen".

Die Gewerkschaft der Polizei hatte sich bereits im Vorfeld empört gezeigt. "Wir sind nicht mal im Ansatz eingebunden", hatte Sprecher Benjamin Jendro zu den Reformplänen gesagt.