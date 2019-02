Bauwagen brennen in Kreuzberg: Fahrlässige Brandstiftung?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Auf einem Areal mit mehreren bewohnten Bauwagen in Berlin-Kreuzberg ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bauwagen brannten auf der Fläche in der Ratiborstraße in voller Ausdehnung, wie die Feuerwehr mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte das Feuer durch einen Ofen in einem der Bauwagen ausgebrochen sein. Die Polizei ermittelt nun zu fahrlässiger Brandstiftung. Die Feuerwehr war mit 16 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen.