Von Polizei erschossener Obdachloser war psychisch krank

Bad Oldesloe (dpa/lno) - Der in Bad Oldesloe von einem Polizisten erschossene Obdachlose war offenbar psychisch krank. Er sei jedoch nicht als gefährlich eingestuft worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck, Christian Braunwarth, am Montag. Ein Polizeibeamter hatte am Sonntag auf den 21 Jahre alten Mann geschossen und ihn so schwer verletzt, dass er noch am Ort des Geschehens starb. Die Polizei hatte das Alter des Mannes zunächst mit 22 angegeben. Nach wie vor ist unklar, warum der Polizist auf den Obdachlosen geschossen hat. Die Ermittlungen dazu liefen, sagte Braunwarth. Zuvor hatten Medien über die mögliche Erkrankung des Opfers berichtet.