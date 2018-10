Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Nach einer technischen Störung ist die Polizei im Raum Aachen wieder unter der Notrufnummer 110 erreichbar. Die Störung an der Telefonanlage sei am Mittwochmorgen behoben worden, teilte die Polizei mit. Der Notruf 110 war am frühen Morgen für einige Stunden lahmgelegt. Die Polizei hatte Ausweichnummern bekannt gegeben.