Zwei Badetote in Brandenburg

Eichwalde (dpa) - Bei Badeunfällen in Eichwalde und am Motzener Seee in Brandenburg sind ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen. In Eichwalde hatten Badegäste auf einer Wiese am See nach Polizeiangaben beobachtet, wie eine 69-Jährige offenbar leblos im Wasser trieb. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Am Motzener See stieg ein 88-Jähriger von einer privaten Badestelle aus ins Wasser. Badegäste fanden ihn kurz darauf treibend auf der Wasseroberfläche. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch die Zeugen und des Notarztes starb der Mann.