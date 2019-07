Vermisste Schwimmerin tot aus dem Liepnitzsee geborgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bernau (dpa/bb) - Eine 72-jährige Frau aus Bernau (Barnim) ist von Tauchern tot aus dem Liepnitzsee geborgen worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war die 72-Jährige von Angehörigen als vermisst gemeldet worden, weil diese am Freitagabend nach einem Besuch im Waldbad am Liepnitzsee nicht zurückgekehrt war.

Zunächst wurden von Beamten mit einem Hubschrauber und einem Fährtenhund der Uferbereich und angrenzende Gebiete erfolglos abgesucht. Mit Hilfe eines Echolots und eines Sonars ortete die Feuerwehr dann im See in sieben Metern Tiefe einen Körper. Dort hätten Taucher am Samstag die Vermisste tot geborgen, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen zur Todesursache dauerten an.

Erfolglos blieb am Wochenende die Suche nach einer 55-Jährigen, die am Freitag nach einem Bad im Riewendsee in Brandenburg/Havel als vermisst gemeldet worden war. Die Suche mit Tauchern sei zunächst ohne Ergebnis geblieben, berichtete ein Sprecher des Lagedienstes am Sonntag.