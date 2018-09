Toter im Lappwaldsee gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Helmstedt (dpa/lni) - Im Lappwaldsee bei Helmstedt ist eine Leiche entdeckt worden. Der Tote trieb am Montagmorgen am Westufer im Wasser, wie die Polizei mitteilte. Seit vergangenem Mittwoch wird in dem See ein 51-jähriger Helmstedter vermisst. Der Mann sei bei dem Versuch, seinem gekenterten Modellboot hinterher zu schwimmen, untergegangen. Rettungskräfte suchten nach dem 51-Jährigen - ohne Erfolg. Ob es sich bei dem Toten von Montag um den Vermissten handle, sei noch zu klären.