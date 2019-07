Suche nach Weltkriegsbomben wird in Oranienburg ausgeweitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oranienburg (dpa/bb) - Die Suche nach gefährlichen Weltkriegsbomben in Oranienburg (Oberhavel) wird im Rahmen eines bisher bundesweit einmaligen Projekts ausgeweitet. In den kommenden drei Jahren bekommt der Kampfmittelbeseitigungsdienst mehr Kompetenzen und Personal, um die Blindgänger aufzuspüren und zu entschärfen. "Keine Stadt in Deutschland ist so betroffen von Großbomben mit den besonders gefährlichen chemischen Langzeitzündern wie Oranienburg", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag beim Startschuss für die "Modellregion Brandenburg".

Mehr als 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg würden noch knapp 300 dieser Großbomben im Stadtgebiet Oranienburg vermutet, die jederzeit detonieren könnten, warnte Schröter. Seit 1991 wurden in Oranienburg bereits 207 Weltkriegsbomben entschärft.