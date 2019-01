Sprengstoffalarm in Wohnhaus: Ermittlungen laufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Igel (dpa) - Nach dem Großeinsatz der Polizei wegen eines Sprengstoffalarms im rheinland-pfälzischen Igel und der Festnahme eines Mannes laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen. Hinweise auf ein politisches Motiv gab es nicht. Die Polizei war im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens im Keller eines Mehrfamilienhauses auf hochgradig explosionsgefährlichen Sprengstoff gestoßen.

Die mehr als 150 Anwohner, die aus Sicherheitsgründen nach dem Fund ihre Wohnungen und Häuser verlassen mussten, seien mittlerweile wieder zuhause, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Trier. Angaben zu dem Tatverdächtigen sowie der Art und der Menge des gefundenen Sprengstoffs gab es zunächst nicht.

Polizei, Feuerwehr und Sprengstoffexperten waren mehrere Stunden in der Nacht in dem kleinen Ort an der Mosel westlich von Trier im Einsatz. Auch ein Sprengstoff-Spürhund war beteiligt.