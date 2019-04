Polizei sucht weiter nach vermisstem Wanderer im Harz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osterode (dpa) - Auf der Suche nach einem seit Freitag im Harz vermissten Touristen aus Lübeck will die Polizei am Sonntag einen Hubschrauber einsetzen. Die Maschine aus Hannover hätte wegen des schlechten Wetters in den vergangenen Tagen nicht früher eingesetzt werden können, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zuletzt war der Vermisste im Bereich der Magdeburger Hütte gesehen worden, von wo aus er über die Hanskühnenburg zurück zum Hotel in Osterode (Niedersachsen) wandern wollte. Dort sei der Mann, der seit vielen Jahren Stammgast ist und sich gut im Harz auskennen soll, bis Freitagabend nicht angekommen. Drohnen hatten den Mann nicht finden können, wie es hieß.

Rund 100 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seien seit Sonntagmorgen im Einsatz - sie sollen bis zum Sonnenuntergang nach dem Vermissten suchen. Bereits am Samstag hatten Feuerwehr- und andere Rettungskräfte mit Spürhunden nach dem Vermissten gesucht.