Panzermine gefunden: Evakuierung läuft

Dresden (dpa/sn) - In Dresden ist eine Panzermine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sei auf einem Grundstück im Stadtteil Gittersee am Freitagabend entdeckt worden und müsse am Ort kontrolliert gesprengt werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Einsatzkräfte sperrten den Bereich in einem Umkreis von etwa 250 Metern um den unmittelbaren Fundort ab. Die Polizei evakuierte seit 8 Uhr am Samstagmorgen den Bereich. Wie viele Menschen genau in Sicherheit gebracht werden mussten, war zunächst unklar - die Polizei ging von einer Zahl im niedrigen dreistelligen Bereich aus.

Nach Einschätzung der Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes kann die Mine nicht transportiert oder entschärft werden. Deshalb wollten sie sie am Ort kontrolliert sprengen.