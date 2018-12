Mutter setzt ihre drei Kinder vor die Tür

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Peine (dpa) - Eine 31 Jahre alte Mutter hat ihre drei kleinen Kinder in Peine nur mit Unterwäsche bekleidet vor die Tür gesetzt. Laut Polizeiangaben nahm eine Nachbarin die Geschwister im Alter von drei, vier und sieben Jahren sofort von der Straße in ihre Obhut. Die Polizei sowie der Bereitschaftsdienst des Jugendamtes wurden nach dem Vorfall am Samstag informiert. Laut Polizei war die Mutter überfordert. Das Jugendamt entschied, dass die Kinder zunächst beim Großvater untergebracht werden.