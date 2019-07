Modellbootbauer bricht in Stausee zusammen und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kromsdorf (dpa/th) - Ein Modellbootbauer ist im Weimarer Land in einem Stausee zusammengebrochen und später gestorben. Der 70-Jährige war nach Angaben der Polizei am Dienstag mit einer Gruppe von Modellbaufreunden an dem Stausee unterwegs, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Als er sein Boot nicht mehr kontrollieren konnte, stieg der Mann ins Wasser, um es zurück zu holen. Als er bereits auf dem Rückweg zum Ufer war, brach er im Wasser zusammen. Seine Bekannten bargen ihn, ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach Weimar. Im dortigen Klinikum starb er. Der Polizei zufolge handelte es sich um eine natürlich Todesursache. Zunächst hatte der MDR berichtet.