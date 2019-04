Kleiner Spitzturm von Notre-Dame bei Brand eingestürzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paris (dpa) - Feuerkatastrophe in Paris: Der kleine Spitzturm der in Flammen stehenden Pariser Kathedrale Notre-Dame ist zusammengebrochen. Dabei handelte es sich um einen kleineren Turm in der Mitte des Daches. Schwarzer Rauch dringt seit dem Abend aus den beiden großen Türmen der Kathedrale. Der gesamte Dachstuhl steht in Flammen. Es wird nun versucht, das Gewölbe der Kathedrale zu retten. Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht.