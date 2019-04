Keine Verschütteten nach Einsturz in Luckenwalde gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Luckenwalde (dpa) - Nach dem Einsturz eines Hallendaches in Luckenwalde bei Berlin haben die Retter keine Verschütteten gefunden. Nun habe man die Suche beendet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Dach der Industrieruine war am Abend krachend eingestürzt. Anwohner hätten kurz davor noch Kinderstimmen gehört, hieß es. Daraufhin rückten Polizei und Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot an. Eine Drohne mit Wärmebildkamera kreiste über der Ruine. Suchhunde schnüffelten die Trümmer in den Abendstunden ab.