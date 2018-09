Im Auto schlafen gelegt: Im See aufgewacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Löwenberger Land (dpa/bb) - Großer Schreck für einen Angler am Glambecksee im Löwenberger Land (Oberhavel): Nachdem sich der 54-Jährige am Samstagabend in seinem Auto zum Schlafen gelegt hatte, löste sich kurz nach Mitternacht aus unbekannter Ursache die elektronische Handbremse und der Wagen rollte etwa 20 Meter tief in den See. Wie die Polizei am Montag berichtete, konnte sich der Mann aus eigener Kraft befreien und blieb unverletzt. Am Sonntagnachmittag konnte die Feuerwehr den Wagen aus vier Meter Tiefe bergen. Da sich auf dem See ein leichter Ölfilm gebildet hatte, erwartet den Angler eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung.