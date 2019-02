Gut 60 Hinweise zur Suche nach vermisster 15-Jähriger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Auf der Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca in Berlin sind inzwischen gut 60 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Das sagte ein Polizeisprecher neun Tage nach dem Verschwinden des Mädchens. Ihre Familie hatte zuletzt die Suche auch über das Internet verstärkt. Unter dem Schlagwort #findbecci sind etwa auf Instagram Flugblätter zu sehen. Die 15-Jährige hatte die Nacht zum 18. Februar bei einer älteren Schwester verbracht. An dem Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, erschien dort jedoch nicht.