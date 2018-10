Explosion auf Boot auf Zeuthener See: Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Feuerwehr ist zu einem Brand eines Bootes auf dem Zeuthener See ausgerückt. Zeugen meldeten am Samstag eine Explosion auf dem Boot, das anschließend in Flammen aufging, wie die Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Der Einsatz begann demnach gegen 15.30 Uhr. Nach derzeitigem Informationsstand gebe es keine Verletzten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Durch den Zeuthener See verläuft die Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg.