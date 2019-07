Bombendrohung in Bad Kreuznach: Mehrfamilienhaus geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Nach einer Bombendrohung ist ein Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach am Dienstag geräumt worden. Insgesamt seien in dem mehrstöckigen Gebäude 60 Menschen gemeldet, teilte die Polizei in Mainz mit. Alle zu dem Zeitpunkt anwesenden Personen hätten das Gebäude verlassen. Zunächst war von 27 Betroffenen die Rede gewesen.

Ungefähr die Hälfte der Bewohner kam den Angaben zufolge in einem Ausbildungszentrum unter. Sie wurden dort verpflegt. Das Mehrfamilienhaus wird mit Sprengstoffhunden abgesucht.

Über den Polizeinotruf war in gleich zwei Anrufen mit einer Bombe gedroht worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründe liefen, teilte die Polizei weiter mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.