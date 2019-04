Bayerischer Skitourengeher in Österreich tödlich verunglückt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hirschegg (dpa) - Ein 62 Jahre alter Skitourengeher aus Bayern ist in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann sei in einer Mulde zu Fall gekommen, zehn Meter abgestürzt und gegen eine Felswand geprallt, teilte die Polizei am Montag mit und bestätigte damit Medienberichte. Der Wintersportler war am Freitagnachmittag als vermisst gemeldet worden und konnte am Samstag im Kleinwalsertal nur noch tot geborgen werden. Eine noch am Freitag eingeleitete große Suchaktion blieb zunächst ohne Erfolg und musste in der Nacht abgebrochen werden. Gefunden wurde die Leiche des 62-Jährigen rund einen Kilometer nordwestlich der Ifen-Bergstation unweit der deutsch-österreichischen Grenze.